En medio de cientos de reportes por la aparición de baches por todas las colonias de Guadalajara, la presidenta municipal Verónica Delgadillo defendió que han invertido más de 70 MDP y que ya atendieron más de 7 mil puntos críticos con baches hasta el momento.

“En el programa de bacheo emergente invertimos 73 mdp, que atiende a 11 mil puntos críticos de la ciudad. Ya estamos alrededor de los 7 mil puntos críticos atendidos, la mayoría de ellos en el oriente de Guadalajara; también hay algo en el sur, desde la colonia Blanco y Cuéllar, todo hacia el oriente”.

Verónica Delgadillo admitió que el problema de baches se agudiza durante el temporal de lluvias. (Por Gustavo Cárdenas)