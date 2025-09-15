En medio de cientos de reportes por la aparición de baches por todas las colonias de Guadalajara, la presidenta municipal Verónica Delgadillo defendió que han invertido más de 70 MDP y que ya atendieron más de 7 mil puntos críticos con baches hasta el momento.
“En el programa de bacheo emergente invertimos 73 mdp, que atiende a 11 mil puntos críticos de la ciudad. Ya estamos alrededor de los 7 mil puntos críticos atendidos, la mayoría de ellos en el oriente de Guadalajara; también hay algo en el sur, desde la colonia Blanco y Cuéllar, todo hacia el oriente”.
Verónica Delgadillo admitió que el problema de baches se agudiza durante el temporal de lluvias. (Por Gustavo Cárdenas)
Se han atendido 7 mil puntos de baches en GDL: Delgadillo
