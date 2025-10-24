A dos días de iniciado el proceso, ya se han repartido 33 mil 358 apoyos a personas afectadas por las lluvias en cinco entidades, así lo informa la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

“Hasta el día de ayer hemos entregado 36 mil 358 apoyos de la primer parte, que son 20 mil pesos y también se les entregan sus vales para las despensas y sus vales para los enseres que vendrán en otra etapa, pero de una vez se están entregando estos vales. Estamos entregando estos recursos a trece días de ocurrido el fenómeno”.

A la fecha, añade, se han censado 92 mil viviendas y continúan con el recuento de las casas afectadas. Por otro lado, en materia de salud, el Gobierno Federal informa que se han aplicado 81 mil 700 vacunas en las últimas 24 horas, sumando un total de 333 mil 811 dosis administradas desde el inicio de la emergencia. (Por Arturo García Caudillo)