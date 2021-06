Pese a no ser las cifras oficiales de la elección, representantes de Morena en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se inconformaron por los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares particularmente en lo relacionado con la elección de Tlaquepaque.

Y es que si bien estaban contabilizadas a nivel estatal 83 por ciento de las actas, en Tlaquepaque solo fueron 60 por ciento.

Hasta el momento, Movimiento Ciudadano, presenta ventaja en el municipio y los morenistas acusaron que al no especificar esta situación del avance del PREP manda una falsa percepción de derrota de su candidato Alberto Maldonado.

También acusaron que hay casillas que no están bien contabilizadas, y presentaron irregularidades en la manera que se capturaron dos actas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)