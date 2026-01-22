El pasado 20 de enero y según la Secretaría de Salud Jalisco, en Guadalajara son 110 casos acumulados de sarampión.

Ante ello, el gobierno municipal instalará puntos de vacunación en todas las unidades Cruz Verde, con el objetivo de acercar y facilitar el acceso al medicamento.

Será a partir del próximo lunes 26 de enero cuando comenzarán a aplicar el biológico, con el objetivo de vacunar a 250 mil personas menores de 49 años.

Según la información entregada por el ayuntamiento, el actual brote de sarampión en Jalisco, con más de mil 50 casos confirmados, mantiene en amarillo el semáforo epidemiológico.

El horario para la aplicación de las vacunas en Guadalajara será de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Y ante la alta incidencia de contagio, las autoridades piden a padres de familia revisar cartillas de vacunación y llevar principalmente a los menores a ser protegidos. (Por Gustavo Cárdenas)