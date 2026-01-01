Estados Unidos oficializó este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud, informó el Departamento de Salud. La decisión se basa en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025 y que preocupa por sus implicaciones para la salud global y por las cuotas millonarias que Washington debe a la organización.

El mandatario señaló deficiencias de la OMS frente a crisis sanitarias mundiales, su incapacidad de implementar reformas y su “falta de independencia frente a la influencia política indebida” de otros países, en alusión a China.