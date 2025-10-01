Otro lesionado podría tener la Selección Mexicana para la siguiente fecha FIFA. Hoy en la derrota del Copenhague de 2-0 ante el Qarabag de Azerbaiyán, Rodrigo Huescas, salió lesionado apenas al minuto 10, después de que chocó con un rival por lo que salió de inmediato con fuerte dolor en la pierna derecha.

En este momento, a un día para que se la lista de convocados para los juegos ante Colombia y Ecuador, el Tricolor tiene lesionados a Edson Álvarez, Raúl Jiménez y ahora Huescas, quien milita en el balompié de Dinamarca.

En otro juego de la fecha 2 de la Champions League, el Newcastle de Inglaterra goleó 4-0 al Royal Union de Bélgica. (Por Martín Navarro Vásquez)