El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara informó que su cuenta oficial de Facebook dejará de actualizarse de manera regular debido a la falta de asignación de recursos, salvo para difundir información urgente de seguridad.
Aclaró que los servicios programados de pasaportes y visas continuarán operando en la medida de lo posible.
El anuncio generó críticas en redes sociales de usuarios inconformes por el costo y la dificultad en trámites.
La sede diplomática recomendó consultar el portal oficial para conocer el estado de operaciones y servicios.
Consulado de EU en GDL limita actualizaciones en Facebook
