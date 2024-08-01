El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara informó que su cuenta oficial de Facebook dejará de actualizarse de manera regular debido a la falta de asignación de recursos, salvo para difundir información urgente de seguridad.

Aclaró que los servicios programados de pasaportes y visas continuarán operando en la medida de lo posible.

El anuncio generó críticas en redes sociales de usuarios inconformes por el costo y la dificultad en trámites.

La sede diplomática recomendó consultar el portal oficial para conocer el estado de operaciones y servicios.