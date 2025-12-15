Fueron al menos 2 armados quienes entraron por la fuerza, amagaron al personal de seguridad y se llevaron una caja registradora de un laboratorio clínico ubicado sobre avenida Mariano Otero y avenida Topacio en la colonia Rinconada del Bosque en Guadalajara.

Según testigos, los hampones iban vestidos de negro, ingresaron al lugar y se dirigieron directamente a la zona de cajas donde con violencia se llevaron lo que pudieron.

Al salir los ladrones abordaron un vehículo y huyeron con rumbo desconocido.

Policías municipales comenzaron con la búsqueda de los responsables y el botín, hasta el momento sin éxito.

Mientras se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo a negocio. (Por Gustavo Cárdenas)