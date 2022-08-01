El Gobierno de Jalisco anunció la compra de 20 nuevas unidades para el sistema Mi Macro Periférico, con el objetivo de mejorar las frecuencias de paso y aumentar en 25 por ciento la captación de personas usuarias.

El gobernador Pablo Lemus informó que las unidades (10 articuladas y 10 de 12 metros) comenzarán a llegar en marzo y se integrarán a las líneas troncales T01, T02 y T03.

Por su parte, el director de Siteur, Amílcar López, detalló que el sistema registra actualmente alrededor de 325 mil viajes diarios y opera con cerca de 400 unidades.

La incorporación de los nuevos autobuses busca fortalecer el servicio y ofrecer un transporte público más eficiente y digno para la población. (Por Edgar Flores Maciel)