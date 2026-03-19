El actor Sergio Basañez, regresa a Guadalajara con la puesta en escena, “La Velocidad del otoño”, en donde comparte créditos con Jaqueline Andere, en una obra que aborda la vejez y la autonomía, acompañada de humor y reflexión. Pese a estar actualmente enfocado, en este proyecto el actor, compartió con notisistema que ya no tiene las mismas oportunidades debido a las redes sociales.
“Es que ha cambiado muchísimo y bueno, es una cosa impresionante y lo he platicado en otras entrevistas que ahora te piden los seguidores que tienes en redes sociales.Entonces, dices tú, ok, tienes seguidores, pero ¿eso qué tiene que ver con el talento?, O sea, nada, y le dan los trabajos a la gente esta que está de youtube y bueno, pues ahora es así el detalle,como te digo, hay que aclimatarse, no hay más, y pues yo hago castings, pero no, no he tenido la oportunidad de quedarme en ningún proyecto,y sigo haciéndolos”.
Tras su presentación de esta noche, en el Teatro Galerías, seguirá de gira por otras ciudades de México a lo largo del año, con la esperanza de encontrar nuevos proyectos a futuro. (Por Pilar Gutiérrez)
Se presenta en Guadalajara “La velocidad del otoño”, que aborda la vejez y la autonomía
