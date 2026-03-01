Ante banqueros y en el marco de la 89 Convención Nacional Bancaria, en Cancún, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de este año será obligatorio el pago digital de casetas y gasolinas.

“Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas a través, de manera digital. Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país”.

Al inaugurar el evento, la Primera Mandataria anunció también que les pidió y finalmente convenció a los banqueros para que aumenten el crédito de 38 a 45 por ciento del Producto Interno Bruto. (Por Arturo García Caudillo)