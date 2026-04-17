Váyase por la sombrita. Para este viernes y sábado el pronóstico de temperaturas máximas está en 35 grados para la Zona Metropolitana de Guadalajara, detalló para Notisistema el meteorólogo de la UdeG, Mauricio López, quien señala que será un calor ya conocido por los tapatíos, está dentro del promedio estadístico de esta temporada.

“En el Área Metropolitana de Guadalajara las temperaturas máximas han alcanzado los 35-36 grados Celsius en la jornada del día de hoy, si bien no son récords absolutos, sí son temperaturas que se encuentran por arriba del 95% de los días más cálidos, es decir, estamos en el 5% de los días más cálidos del año. Este periodo es normal. Hay que acordarnos que a finales de abril, sobre todo la segunda quincena, mayo y sobre todo la primera quincena de junio, son típicamente los días donde tenemos mayor radiación solar”.

Los expertos recomiendan el uso diario de protector solar y la constante hidratación para evitar los conocidos golpes de calor. Cuídese mucho. (Por Gustavo Cárdenas)