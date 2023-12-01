Este viernes se reportó un cateo en una propiedad de Ignacio Campos, ex alcalde de Uruapan, Michoacán, y señalado como uno de los actores políticos con los que tuvo rencillas Carlos Manzo.

Dicho cateo se realizó por personal de la Fiscalía de Michoacán desde temprana hora, sobre la colonia México, con apoyo del Ejército.

El ex presidente municipal confirmó las actuaciones de la autoridad, aclarando que no se encontraba en su domicilio cuando se efectuó.

Asimismo, confió en su inocencia y sostuvo que “no tiene nada que ocultar” con respecto a este crimen próximo a cumplir seis meses.