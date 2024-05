La Comisión de Árbitros dio a conocer los audios del polémico penal con el que América venció a Cruz Azul para coronarse bicampeón del futbol mexicano, en los que se escucha a los encargados del VAR, Erick Yair Miranda y Christian Espinosa, explicarle al silbante, Marco Antonio Ortiz, que el jugador de América, Israel Reyes, arrastra el pie y que no hay falta, pero el árbitro dice: “me voy a quedar con mi decisión”.

“Ya está arrastrando el pie Reyes; ¡cuando me digas Güero! No juega el baló y ya está arrastrando el pie, no, no hay falta ahí, no hay falta; mira “Gato” te recomiendo un no FR quiero que la interpretemos porque en realidad el jugador no juega el balón, pero el de América también va dejando el pie, entonces ven a verla, no te escucho ¿ya estás en monitor? No te escucho ya estoy aquí, dale ahí, déjala, déjala, déjala, déjala… No hay, falta, no hay falta, no hay nada; ok me voy a quedar con mi decisión falta imprudente. Está bien”. (Por Manuel Trujillo Soriano)