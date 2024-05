Desde Villahermosa, la candidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, garantizó que de obtener el triunfo el 2 de junio, el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantendrá intacto.

“Sepa el pueblo de México, sepa desde aquí, querido presidente, que vamos a guardar tu legado, que no vamos a traicionar, que no va a regresar la corrupción, que no van a regresar los privilegios y que vamos a llevar a nuestra Nación, a nuestra Patria por el camino de la justicia social, de la paz, de la seguridad y de la prosperidad compartida. Que viva el presidente López Obrador”.

Y de paso llamó a los tabasqueños a votar por los candidatos de su partido, para que así pueda hacerse realidad la mayoría en el Congreso y se mantenga la transformación. (Por Arturo García Caudillo)