Floristas del Parque Agua Azul se quedaron sin clientela con las obras del colector del SIAPA que hoy iniciaron y es que el acceso por avenida Washington y la Calzada Independencia quedó cerrado a la circulación, y lo peor es que ni tiempo les dio de avisar a su clientela.

“No, no avisaron nada hasta ayer en la mañana pasaron nada más dando el informe con unos papeles, eso es todo -¿Y qué está pasando con su clientela?- No, pues, no nos hemos ni persignado a estas horas porque no están dejando pasar a los clientes”.

Se trata de 20 locales de floristas del Mercado del Parque Agua Azul los que esta tarde se observan desolados y sin clientela. (Por José Luis Jiménez Castro)