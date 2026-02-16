La decisión de la familia de un joven, concretó la cuarta donación multiorgánica y la tercera multitejidos en lo que va de 2026 en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.

Con ello más de 150 pacientes en lista de espera podrán beneficiarse mediante distintos trasplantes y procedimientos derivados.

Según la institución médica, cuatro pacientes internados en el Fray Antonio Alcalde recibieron trasplantes de riñón y córnea a partir de la donación multiorgánica, mientras que el hígado fue trasladado al Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS Jalisco para un paciente en espera de trasplante hepático.