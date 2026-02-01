Este domingo, ciudadanos se congregaron en las inmediaciones de la Glorieta La Minerva para formar una cadena humana en protesta contra la reforma electoral impulsada por el gobierno federal y promovida por el partido Morena.
La movilización fue convocada en la Ciudad de México por el colectivo Resistencia Civil Activa y Pacífica y se replicó de manera simultánea en diversas ciudades del país, incluida la Perla Tapatía.
La manifestación transcurrió de manera pacífica y sin afectar el paso de ciclistas ni de las personas que transitaban por la Vía RecreActiva.
Realizan cadena humana en La Minerva en protesta contra la reforma electoral
