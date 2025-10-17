El secretario de Infraestructura, Jesús Esteva, informó que entre el 14 y el 17 de octubre el número de localidades incomunicadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz bajó de 288 a 127.

Destacó avances en la reapertura de caminos, especialmente en Hidalgo.

En Querétaro y San Luis Potosí ya no hay comunidades aisladas, mientras que en Veracruz el número se redujo de 45 a 37.

Más de 4 mil 500 trabajadores participan en las labores de limpieza, apoyados por un nuevo sistema digital de seguimiento de incidencias.