La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres personas fallecidas en el accidente aéreo ocurrido este jueves en el condado de Clinton, en Michigan, eran de nacionalidad mexicana.

El avión se estrelló durante un vuelo de prueba tras recibir mantenimiento.

La Cancillería informó que mantiene contacto con autoridades y con las familias de las víctimas para apoyar en la repatriación de los cuerpos y brindar asistencia consular.

En la aeronave viajaban dos pilotos y un ingeniero.