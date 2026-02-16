Esta mañana se accidentó un camión de pasajeros proveniente de Sinaloa con turistas del estado de Coahuila, sobre la autopista Durango-Gómez Palacio a la altura del kilómetro 107.
En el autobús viajaban 48 personas y cuatro de ellas resultaron lesionadas leves y una con crisis nerviosa.
Tanto las corporaciones de emergencia de Guadalupe Victoria, Cuencamé y Durango, atienden el accidente donde el autobús se salió de la carretera.
Autoridades de Protección Civil acudieron al punto para atender a las personas que sufrieron lesiones tras quedar la unidad en el acotamiento.
Se registra accidente de autobús en la autopista Durango–Gómez Palacio
