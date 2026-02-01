El Gobierno de Jalisco anunció la apertura de 11 nuevas rutas aéreas que conectarán a los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta con destinos nacionales e internacionales, principalmente en México y Estados Unidos.

Desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se habilitarán vuelos hacia Querétaro; Reynosa, Tamaulipas; San Luis Potosí; Saltillo, Coahuila; Zacatecas, Zacatecas; así como a Salt Lake City, Utah, y Detroit, Michigan, en Estados Unidos.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta contará con nuevas conexiones hacia Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí.

El gobernador Pablo Lemus informó además de una ruta adicional operada por Volaris, que enlazará Guadalajara con Medellín, Colombia.

Asimismo, se firmó una carta de intención entre Volaris y el Grupo Aeroportuario del Pacífico para establecer una base de mantenimiento de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. (Por Marck Hernández)