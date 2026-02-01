La alcaldesa Nora Alicia Biebrich Duarte del municipio serrano de Bacanora, Sonora, sufrió un ataque armado, en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán, donde perdió la vida su hijo.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas confirmó el fallecimiento del joven, quien conducía el vehículo en el que viajaba junto a su madre.

Informó que no se trató de un atentado directo contra la edil.

Según las primeras investigaciones, el ataque se habría desencadenado tras una presunta disputa de tránsito cuando el automóvil intentó rebasar a otro vehículo ocupado por sujetos armados.