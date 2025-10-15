Un joven de aproximadamente 25 años murió la mañana de este miércoles tras impactar su vehículo contra una unidad estacionada en calles de la colonia San Juan Bosco, en Guadalajara.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Castellanos y Tapia y Puerto Melaque, donde testigos señalaron que el conductor circulaba a exceso de velocidad y, al pasar un tope, perdió el control del automóvil, chocando violentamente contra un vehículo aparcado a un costado de la banqueta.

Vecinos salieron de inmediato para auxiliar al joven y llamaron al 911, pero cuando paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara arribaron al lugar, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales debido a los golpes severos en el tórax y la cabeza.

Elementos de la Policía Vial y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hicieron cargo de las labores correspondientes y del retiro de los vehículos involucrados. (Por Edgar Flores Maciel)