Un incendio ocurrido la madrugada de este jueves consumió la planta alta de una vivienda en la colonia Arroyo de las Flores, en Tlaquepaque. La emergencia se registró alrededor de las dos de la mañana en la calle Rosa de Castilla, luego de que vecinos detectaran olor a quemado y observaran las llamas.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, los habitantes ya intentaban contener el fuego con mangueras y cubetas para evitar que se propagara a una finca contigua que contaba con un tanque estacionario. Los bomberos lograron confinar el siniestro en aproximadamente treinta minutos.

En la habitación afectada se quemaron diversos artículos, ropa, cortinas y un colchón. Tras una búsqueda primaria, se descartó la presencia de personas lesionadas o fallecidas.

Los moradores señalaron que desconocen el origen del incendio, aunque se presume que pudo deberse a un cortocircuito, ya que la segunda planta de la casa se encontraba en proceso de construcción. Únicamente se reportaron pérdidas materiales. (Por Edgar Flores Maciel)