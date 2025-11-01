“¿Qué necesidad de manifestarse?”, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, en respuesta a las acciones de los integrantes de la disidencia magisterial para bloquear Palacio Nacional y la Cámara de Diputados.

“Pues que siempre ha habido diálogo, hay mesas abiertas de trabajo. Recientemente estuvo el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación, Lety Ramírez, de Presidencia, con el gobernador en Oaxaca, ha habido mesas de diálogo en Chiapas, en todos los estados. Entonces, pues no se entiende cómo si hay mesas de diálogo, incluso ha habido muchos apoyos como maestras, maestros, a los estudiantes. ¿Qué necesidad hay de esta manifestación? Además, a dos días de la manifestación de la derecha, vamos a llamarla así”.

Por ello consideró que quizás hay otros intereses detrás de la marcha y los plantones de la CNTE. (Por Arturo García Caudillo)