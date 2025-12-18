Durante la madrugada de este jueves se registró un incendio en el interior de un local comercial ubicado en el cruce de las calles Hacienda Santiago y Hacienda Mochitiltic en la colonia Oblatos en Guadalajara.

Según bomberos municipales, quienes atendieron la emergencia, habrían sido personas en situación de calle quienes iniciaron el fuego en la planta baja del lugar, pero el calor y las llamas también afectaron un segundo piso.

Los elementos de rescate tuvieron que abrir por la fuerza la cortina principal del establecimiento para poder apagar las llamas y hacer labores de enfriamiento.

Tras el siniestro se descartaron personas lesionadas, solo la pérdida material y daños al comercio. (Por Gustavo Cárdenas)