Aunque anoche llegaron a un acuerdo con campesinos para que no haya un nuevo bloqueo carretero, ya antes han faltado a su palabra, dice la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“Terminó a la una y media de la mañana la Mesa, pero también se firmó una minuta con los acuerdos y vamos a seguir caminando y atendiendo a este y a otros grupos también, pero yo quería quedarme con esa idea de que se dialoga y no hubo ni un sólo bloqueo porque ellos también en la mesa están viendo que ni hay esa necesidad. —Es decir, ¿se garantiza que no habrá bloqueos? —Pues eso firmaron, pero es la tercera vez que firman eso. O sea, vamos a decirlo también”.

Reitera que para resolver un conflicto se debe dialogar y el Gobierno de México seguirá haciéndolo, por lo que ayer quedó claro que no debe haber bloqueos, pues sólo afectan a la sociedad. (Por Arturo García Caudillo)