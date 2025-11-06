La tragedia ocurrida en la tienda Waldo’s en el Centro de Hermosillo continúa cobrando vidas.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Marcos Segundo, de 81 años, quien resultó gravemente herido durante la explosión registrada el pasado 1 de noviembre.

Don Marcos se desempeñaba como paquetero en el establecimiento y se encontraba en su jornada laboral cuando ocurrió el siniestro.

Sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, además de múltiples afectaciones provocadas por la explosión y el posterior incendio.