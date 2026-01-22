Un nuevo accidente ferroviario se registró la tarde de este jueves en España, cuando un tren de cercanías que se dirigía a Oviedo sufrió un accidente en un túnel en Olloniego, Asturias.

Se trata del cuarto accidente esta semana, desde el primero registrado el domingo, cuando un tren descarriló y colisionó con otro en el sur del país, una tragedia que dejó, hasta el momento, 45 muertos.

El tren accidentado este jueves en Asturias sufrió daños en la carrocería, pero no hay víctimas que lamentar.