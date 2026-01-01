Los secretarios de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y de Hacienda, Luis García Sotelo, comparecieron ante el Congreso del Estado de Jalisco para rendir cuentas sobre el incremento a la tarifa del transporte público y el contrato suscrito con la financiera Broxel para la provisión de la Tarjeta Única Jalisco.

Durante la sesión, diputadas de oposición cuestionaron a ambos funcionarios por condicionar el descuento en la tarifa al trámite de la tarjeta, así como por las deficiencias persistentes en el sistema de transporte. La diputada Valeria Ávila señaló que la falta de regulación adecuada impacta directamente a los usuarios.

“Cuando la operación no está adecuadamente regulada, ciudadanía paga las consecuencias en comodidad, seguridad y eficiencia mientras los recursos destinados al sistema no se traduzcan en un servicio digno. Por otra parte, la planeación integral sigue siendo insuficiente, no se reconocen ni se priorizan necesidades reales: rutas saturadas, unidades obsoletas, falta de accesibilidad, horarios inconsistentes, infraestructura dañada y deficiente”.

Otros legisladores también cuestionaron el contrato con la financiera Broxel, el origen de los recursos destinados al subsidio del transporte público y diversos aspectos relacionados con la implementación del nuevo esquema tarifario. (Por Marck Hernández)