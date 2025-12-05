Un sismo de magnitud cinco punto cinco se registró a doscientos veintiocho kilómetros de Cihuatlán, Jalisco, confirma el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento se percibió de forma ligera en municipios como Ciudad Guzmán, según reportes de habitantes.

Las autoridades no informaron daños materiales ni afectaciones a la infraestructura local, sin embargo, Protección Civil estatal mantiene el monitoreo tras el movimiento.