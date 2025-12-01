El cantante Lupillo Rivera presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su biografía titulada “Tragos Amargos”, en donde expone por primera vez secretos familiares, narra su niñez marcada por la pobreza, el ascenso a la fama y la tragedia de su hermana Jenni Rivera, época que marcó su vida y de la cual pudo escribir algunas canciones que podría publicar próximamente:

“Apenas hace unos días publicamos cinco canciones de esa época, de esa etapa, son cinco de esos tiempos. Terminamos haciendo los videos aquí en Guadalajara hace unos días, todavía no se publican las canciones pero ahí poco a poco van a estar saliendo”.

Otro de los capítulos que Lupillo Rivera considera de gran impacto en su libro es aquel donde narra la pérdida de audición en su oído derecho, un tema que ha generado preocupación en torno a su carrera musical, así como también detalles de su vida íntima, la historia de sus relaciones sentimentales y la controversia que generó su romance con la cantante Belinda, un episodio del que hoy enfrenta problemas legales. (Por Katia Plascencia Muciño)