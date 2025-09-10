Tras la explosión de una pipa de gas en los límites entre la Ciudad y el Estado de México, se reportan 57 heridos, 19 de ellos de gravedad, los cuales han sido trasladados a por lo menos siete hospitales, así lo informó la Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.
“Y a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales. Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados, 19 de las personas que fueron trasladadas a los hospitales están graves”.
Sobre este percance en la zona del Puente de la Concordia, en dirección a la carretera México-Puebla, hasta el momento no se reportan personas fallecidas. (Por Arturo García Caudillo)
Se registran 19 heridos de gravedad tras explosión de pipa en CDMX
