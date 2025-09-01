La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) cientos de quejas ciudadanas por el aumento a las tarifas del SIAPA y por las deficiencias en el servicio de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las inconformidades refieren distribución irregular del agua, mala calidad y cortes prolongados sin previo aviso.

“Primero: una distribución irregular y deficiente del vital líquido. Segundo, una calidad inadecuada del agua para consumo humano, un agua de pésima calidad. Y por los cortes prolongados de este suministro sin previo aviso y que tienen, por lo menos en promedio, dos semanas consecutivas que hay colonias que no reciben el vital líquido”.

La dirigente priista agregó que el amparo colectivo contra el incremento fue admitido el 25 de agosto, y acudirán a la audiencia constitucional para buscar revertirlo. (Por Marck Hernández)