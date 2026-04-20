A la fecha se registran más de dos mil afectados tras suspensión de vuelos de Magnicharters, así lo informa el titular de Profeco, Iván Escalante.

“Hasta el día de ayer a las 18 horas tenemos registrados 34 vuelos cancelados, de estos 34 vuelos cancelados nosotros tenemos el cálculo de unas dos mil personas, pasajeros, pasajeras afectados. Se han proporcionado 503 asesorías en los módulos que tenemos en los aeropuertos, se han obtenido 239 llamadas al número del consumidor y 75 quejas a través de correo electrónico”.

De este universo de quejas se han levantado 109 que cumplen con todos los requisitos y se han comenzado los procedimientos correspondientes. (Por Arturo García Caudillo)