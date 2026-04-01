Luego de tres años de gestión al frente de la Confederación Patronal Mexicana, capítulo Jalisco, Raúl Flores López dejó este lunes el cargo y durante su discurso de despedida abordó el impacto que tiene la Coparmex y en general el sector empresarial en la vida política y social del estado, además de luchar contra el difícil panorama económico nacional e internacional.
“Tuvimos claro nuestro propósito, fortalecer a las empresas y sus colaboradores. Con esta convicción levantamos la voz ante la deficiente atención médica, trabajamos en pro de la competitividad, promovimos la participación ciudadana y defendimos temas fundamentales para el desarrollo del país y de nuestro estado. Durante este tiempo abrimos la interlocución con nuestros socios, consejeros y aliados estratégicos”.
El fin del período de Raúl Flores se da en el marco de los 96 años de existencia que cumple la Coparmex Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)
Raúl Flores deja Coparmex Jalisco tras tres años de gestión empresarial
Luego de tres años de gestión al frente de la Confederación Patronal Mexicana, capítulo Jalisco, Raúl Flores López dejó este lunes el cargo y durante su discurso de despedida abordó el impacto que tiene la Coparmex y en general el sector empresarial en la vida política y social del estado, además de luchar contra el difícil panorama económico nacional e internacional.