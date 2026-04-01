Luego de tres años de gestión al frente de la Confederación Patronal Mexicana, capítulo Jalisco, Raúl Flores López dejó este lunes el cargo y durante su discurso de despedida abordó el impacto que tiene la Coparmex y en general el sector empresarial en la vida política y social del estado, además de luchar contra el difícil panorama económico nacional e internacional.

“Tuvimos claro nuestro propósito, fortalecer a las empresas y sus colaboradores. Con esta convicción levantamos la voz ante la deficiente atención médica, trabajamos en pro de la competitividad, promovimos la participación ciudadana y defendimos temas fundamentales para el desarrollo del país y de nuestro estado. Durante este tiempo abrimos la interlocución con nuestros socios, consejeros y aliados estratégicos”.

El fin del período de Raúl Flores se da en el marco de los 96 años de existencia que cumple la Coparmex Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)