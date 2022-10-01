La Fiscalía de Puebla informó este jueves que una de las seis menores hospitalizadas por presunta intoxicación alimentaria en Huauchinango dio positivo a fentanilo en una prueba toxicológica; sin embargo, el resultado se atribuye a los medicamentos que le fueron suministrados durante su atención médica.

La dependencia inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas, luego del ingreso de seis menores al Hospital General de Huauchinango por una aparente intoxicación tras comer unos tamales.