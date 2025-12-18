La comunidad de La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, Durango, registró este domingo una temperatura de 15 grados bajo cero, la más baja hasta el momento durante la temporada invernal 2025-2026.

Se presentan temperaturas bajo cero en las zonas serranas de 20 estados, incluido Jalisco.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé bajas temperaturas y presencia de lluvias en casi todo el país, debido a un canal de baja presión extendido sobre el noreste, oriente y sureste, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico y golfo de México.