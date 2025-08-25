El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que este martes se reunirá con Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua, para abordar el posible impacto que tendría en el lago de Chapala el desvío de agua desde la Presa Solís hacia la ciudad de León, Guanajuato.

“La norma marca que si la Presa de Solís llega al 90% desfoga a Chapala, si le van a dar agua a León, pues evidentemente nunca va a llegar al 90”.

El mandatario estatal expresó su rechazo a la medida y urgió a abrir el diálogo con la federación.

Lemus recordó que en los últimos 20 años, dicha presa ha enviado agua a Chapala en 20 ocasiones, y alertó que redirigirla a León sería “un atentado inminente para el lago”. (Por Edgar Flores Maciel)