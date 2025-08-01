En el marco de la conmemoración del centenario de la fundación del Banco de México, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó al menos dos retos a la banca de nuestro país.

“El reto entonces, es doble o triple: garantizar estabilidad y baja inflación, pero al mismo tiempo, fortalecer un crecimiento con justicia que implique más financiamiento responsable, mayor productividad, disminución de la pobreza, reducción de la desigualdad. Es algo en lo que el Banco de México, el Gobierno de la República, la Banca de Desarrollo y la banca privada debemos ponernos de acuerdo para seguir avanzando”.

Para tal efecto, se requiere abrir la llave del crédito responsable y garantizar la digitalización y el acceso al internet, lo que implicará la modernización del sistema de pagos. (Por Arturo García Caudillo)