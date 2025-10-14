Ya son 28 las selecciones clasificadas al Mundial de futbol 2026, al sumarse este martes; Inglaterra como primer país Europeo, tras golear por 5-0 a Lituania con un doblete de Harry Kane.

Por Asia, sellaron su pasaporte, Catar sede del Mundial anterior y Arabia. Mientras que por África lo hicieron: Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil. Además en la Confederación Africana; Nigeria, Camerún, Gabón y RD Congo pelearan por entrar a la repesca en busca de un boleto, mientras que en Asia el cupo disponible lo disputarán Iraq y los Emiratos Árabes Unidos.

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de la historia de las clasificaciones al Mundial, aunque Portugal no pudo ganar y se tuvo que conformar con empate a 2 ante Hungría. Con este resultado, el cuadro lusitano pierde el paso perfecto dentro del grupo F y se queda con 10 puntos, tras disputados 4 partidos.

Cristiano de 40 años y cinco veces Balón de Oro, marcó un doblete frente a Hungría y llega a 41 goles en eliminatorias para desempatar la marca que compartía con el guatemalteco Carlos Humberto “Pescadito” Ruiz. (Por Manuel Trujillo Soriano)