En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, el PAN en San Lázaro, propone crear un nuevo fondo para atender los desastres naturales, así lo expresa el vicecoordinador económico de los diputados panistas, Héctor Saúl Téllez.

“Se recuperarán alrededor de diez millones de pesos del IPAB, lo que era el Fobaproa, de la cancelación de las deducciones que se hacían a la banca comercial en las aportaciones que se hacían al IPAB, de ahí tomaremos diez mil millones de pesos y también tomaremos como propuesta cinco mil millones de pesos del proyecto del Tren Maya para juntar una bolsa de 15 mil millones de pesos para que sea real nuevamente que nazca el fideicomiso del Fondo de Atención a Desastres Naturales”. (Por Arturo García Caudillo)