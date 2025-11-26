La política de Bienestar es el corazón de la Cuarta Transformación, afirmó la secretaria del ramo, Ariadna Montiel al comparecer ante el Pleno del Senado de la República.

“Que 13.4 millones de personas hayan salido de la pobreza es un triunfo del pueblo y nuestra mayor satisfacción. Se los digo con firmeza y sin rodeos, viene lo mejor para México, avanzamos con la fuerza del pueblo construyendo justicia y bienestar para las futuras generaciones. Los programas de Bienestar tienen garantizados los recursos porque se gobierna con honestidad y austeridad republicana”.

Y confirmó que de 2019 a la fecha, la política de apoyos directos a la población ha significado una inversión social de 4.5 billones de pesos. (Por Arturo García Caudillo)