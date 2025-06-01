Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de 17 mil 195 litros de sustancias químicas para producir metanfetamina, valuado en 349 millones de pesos, en los municipios de Badiraguato, Culiacán y Cosalá, Sinaloa.

Además, se inhabilitaron 15 zonas de concentración de insumos para drogas sintéticas y se confiscaron cuatro reactores y cuatro condensadores.

En Culiacán también fueron detenidas dos personas con 200 pastillas de fentanilo, 50 mil dólares y un vehículo.