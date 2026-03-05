La Secretaría de Salud de México confirmó que hasta el 4 de marzo de este año se han registrado 33 muertes a causa del brote de sarampión que sufre el país desde el año pasado, ante lo que ha desplegado una campaña de vacunación masiva.
Las autoridades sanitarias han registrado 15 casos confirmados de sarampión durante la última semana, siendo 12 mil 237 los contagios confirmados desde el año pasado.
El grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años, seguido de los de 5 a 9 años.
Secretaría de Salud confirma 33 muertes por brote de Sarampión en México
