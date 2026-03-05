Un apagón masivo dejó sin electricidad a cerca de seis millones de personas en Cuba tras una avería en una de las principales centrales termoeléctricas de la isla, lo que provocó fallas en el sistema eléctrico nacional.

El corte, registrado el 4 de marzo, afectó amplias zonas del país, incluida La Habana, y ha durado más de 24 horas mientras brigadas trabajan para reparar una caldera dañada.

Las autoridades advirtieron que el restablecimiento total del servicio podría tardar entre tres y cuatro días.

Aunque algunos hospitales y sistemas de agua mantienen suministro prioritario, millones de personas continúan sin luz.

La interrupción ocurre en medio de una prolongada crisis energética marcada por una red eléctrica envejecida y escasez de combustible.