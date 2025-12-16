La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abrió la convocatoria para integrar la primera generación de Agentes de Investigación e Inteligencia, con un salario mensual neto de 32 mil pesos, además de prestaciones competitivas.
La dependencia informó que el objetivo es reclutar a jóvenes profesionales con vocación de servicio público, interesados en fortalecer las capacidades de investigación policial del país.
Los aspirantes no necesitan contar con experiencia previa en criminalística ni haber desarrollado una carrera policial; basta con ser profesionales titulados o contar con cédula profesional.
Secretaría de Seguridad abre convocatoria a nuevos agentes de investigación e inteligencia
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abrió la convocatoria para integrar la primera generación de Agentes de Investigación e Inteligencia, con un salario mensual neto de 32 mil pesos, además de prestaciones competitivas.