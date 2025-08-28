El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, visitará México y Ecuador la próxima semana para hablar sobre inmigración y China, confirma este jueves el Departamento de Estado.

Será la primera visita a México de Rubio como secretario de Estado, en momentos en que el presidente Donald Trump presiona al gobierno mexicano para coopere en la lucha contra la migración irregular y los cárteles de la droga.

Rubio también viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa, quien mantiene una relación estrecha con Estados Unidos, y animar al país sudamericano a distanciarse de China.