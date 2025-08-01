El INE cumplió y cumplió bien, asegura la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, al cerrarse la etapa de revisión de la Elección Judicial.

“El recuento es correcto, el INE cumplió bien y cumplió bien. Sacamos adelante un proceso en un tiempo récord, sacamos adelante el proceso con un recurso limitado, sacamos adelante el proceso con una estructura que no tenía la experiencia en el conocimiento del Poder Judicial, pero que lo que nos avala ahí y eso es lo que hay que poner encima de todo, es la gran experiencia técnico-operativa del personal del Instituto, en su rama administrativa y en su vertiente del Servicio Profesional Electoral, así que el recuento es correcto”.

Ahora sólo resta hacer el análisis con los números finales y de ahí partir para hacer la propuesta que incluya las probables modificaciones en la discusión de la Reforma Electoral. (Por Arturo García Caudillo)